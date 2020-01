Vuurwerk Chinees Nieuwjaar afgelast in Hongkong

Het jaarlijkse vuurwerk voor het Chinese Nieuwjaar in Hongkong wordt afgelast door aanhoudende bezorgdheden over de openbare veiligheid, na meer dan een half jaar van protesten tegen de regering. Dat heeft het lokale bestuur bekendgemaakt. Normaal zou op 26 januari vuurwerk plaatsvinden om het Jaar van de Rat in te luiden. Traditioneel komen daar duizenden bezoekers op af. In de plaats komt nu een vierdaags carnaval.

Het is al de tweede keer dat het toerismebestuur van Hongkong grote evenementen moet inperken. Het vuurwerk voor nieuwjaar 2020 werd ook afgelast en vervangen door een lichtshow.

De vroegere Britse kroonkolonie Hongkong maakt sinds 1997 deel uit van de Volksrepubliek China, maar behoudt een bijzonder statuut met een eigen rechtssysteem. Een half jaar geleden ontstond er protest tegen een omstreden wet, die uitleveringen aan China mogelijk zouden maken. Die wet werd ingetrokken, maar het protest hield aan en verbreedde zich. Demonstranten eisten minder inmenging van China en democratische verkiezingen.

Bron: Belga