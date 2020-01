Vlaamse pater vermoord in Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika is een Vlaamse pater om het leven gebracht, zo heeft Kerknet.be vandaag gemeld. Joseph Hollanders (83) werd volgens de website van de Katholieke Kerk vermoord teruggevonden in zijn huis in het dorp Bodibe, in het noorden van het land. De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken in België kon het bericht niet meteen bevestigen. Het Belgische consulaat in Johannesburg kreeg nog geen officiële bevestiging van de feiten en zal donderdag contact opnemen met de plaatselijke autoriteiten, zei woordvoerder Arnaud Gaspart van de overheidsdienst vanavond aan Belga.

De Vlaamse oblaat was volgens Kerknet.be al meer dan een halve eeuw als missionaris werkzaam in Zuid-Afrika. Hij is vermoedelijk kort na zijn thuiskomst na de zondagsviering in zijn huis overvallen, zo staat op de website.

De uitvaart vond vandaag plaats in een kathedraal van de stad Klerksdorp, waar hij ook begraven werd, voegt de redactie van Kerknet eraan toe.

bron: Belga