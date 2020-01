Vlaamse pater vermoord in Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika is een Vlaamse pater om het leven gebracht. Dat heeft Kerknet.be woensdag gemeld en het nieuws is intussen ook bevestigd door pater Daniel Coryn, de overste van de Missionarissen Oblaten van Maria voor België en Nederland, de congregatie waarvan de vermoorde pater deel uitmaakte. Joseph Hollanders (82), afkomstig uit Meeuwen (Oudsbergen), is in de vroege avond van vorige zondag het slachtoffer geworden van een overval met moord, zo heeft zijn familie woensdagavond laten weten. Uit de pastorij waar hij woonde, zijn een aantal voorwerpen verdwenen, onder andere zijn computer, maar die werd buiten aan de pastorij teruggevonden. Om in de pastorij binnen te geraken, werd een inbraak gepleegd.

De pater werd maandag dood aangetroffen in zijn pastorij in Bodibe, in het noorden van het land, waar hij alleen woonde. De handen en voeten van de pater waren vastgebonden en hij had een koord rond zijn hals, zegt pater Coryn. Het was een confrater die de vermoorde pater vond. Hij was maandag naar de pastorij in Bodibe gereden omdat de pater bij hem niet was komen opdagen voor een etentje en hij geen gehoor gaf aan telefonische oproepen.

De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken in België kon het bericht niet meteen bevestigen. Het Belgische consulaat in Johannesburg kreeg nog geen officiële bevestiging van de feiten en zal donderdag contact opnemen met de plaatselijke autoriteiten, zei woordvoerder Arnaud Gaspart van de overheidsdienst woensdagavond desgevraagd aan Belga.

Volgens de familie van Hollanders heeft de politie ter plaatse de nodige vaststellingen gedaan en zal verder onderzoek naar de daders gevoerd worden. Er is nog geen verdachte opgepakt, aldus de familie. Volgens pater Coryn is pater Hollanders zeker niet vermoord door inwoners van Bodife. “De pater was er graag gezien en hielp iedereen”.

De Vlaamse oblaat was al meer dan een halve eeuw als missionaris werkzaam in Zuid-Afrika.

De begrafenisceremonie vindt plaats op woensdag 22 januari in de kathedraal van Klerksdorp, waar hij ook zal worden begraven. Op een latere datum wordt er in samenspraak met de familie een herdenkingsdienst voor de pater in ons land georganiseerd.

bron: Belga