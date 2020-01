Vete tussen Sanders en Warren verder aangewakkerd tijdens laatste debat

Het laatste Democratische debat gisteravond, voor de eerste Democratische voorverkiezingen in Iowa, binnen minder dan drie weken, heeft de groeiende spanningen tussen Bernie Sanders en Elizabeth Warren niet weggenomen. Sanders ontkende opnieuw dat hij in december 2018 tegen haar gezegd zou hebben dat een vrouw de presidentsverkiezingen niet kan winnen, Warren weigerde hem achteraf een hand te geven. In de dagen voor het debat was er veel te doen geweest over de bewering van Warren van maandagavond. Nadat CNN erover had geschreven verklaarde ze in een mededeling dat Sanders haar tijdens een privé-ontmoeting had gezegd dat hij dacht dat een vrouw de presidentsverkiezingen van 2020 niet kon winnen.

Toen Sanders tijdens het debat hierover een vraag kreeg, ontkende hij opnieuw dat hij dit gezegd had. Hij zei altijd een voorstander te zijn geweest van een vrouwelijke president. Warren leek in haar antwoord te impliceren dat Sanders loog. Ze merkte ook op dat de twee vrouwen op het podium, zij en Amy Klobuchar, nooit een verkiezing verloren, in tegenstelling tot de aanwezige mannen. Wanneer de kandidaten na het debat nog even met elkaar praatten vooraleer ze het podium verlieten, weigerde Warren Sanders een hand te geven. De beelden daarvan deden meteen de ronde op Twitter.

Gezien de spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten, ging een aanzienlijk deel van het debat over de visie van de zes kandidaten over het Midden-Oosten. Sanders viel daarop Joe Biden aan, omdat hij als senator in 2002 voor de militaire interventie in Irak onder president George W. Bush stemde. De voormalige vicepresident erkende dat dit een “fout” was, maar benadrukte ook dat hij met zijn vele ervaring in buitenlands beleid goed geplaatst is om president te zijn. Sanders en Warren riepen op tot een terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit het Midden-Oosten. Biden, Klobuchar en Pete Buttigieg zijn voorstander van een voortdurende, maar minder grote aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Irak. Biden waarschuwde dat Islamitische Staat anders weer kan heropleven.

Wanneer het over de gezondheidszorg ging, toonden Warren en Sanders zich opnieuw vurige voorstanders van een door de overheid opgezette ziekteverzekering voor iedereen. Maar Klobuchar en Buttigieg verweten hen hun kiezers er niet bij te vertellen hoe ongelofelijk veel geld dit zal kosten.

De zakenman en miljardair Tom Steyer kwam in het debat niet echt uit de verf, maar sneed wel als eerste het onderwerp klimaatverandering aan. Als president zou hij tot radicale actie overgaan. “Ik ben nog altijd geschokt dat ik de enige op het podium ben die dit zegt. Ik zou op dag één de noodtoestand uitroepen voor het klimaat”, zei hij.

Bron: Belga