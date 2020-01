Sp.a en PS zijn niet één partij, zegt Freya Van den Bossche

Sp.a zit niet “vastgeklikt” aan de PS. Dat heeft Vlaams parlementslid Freya Van den Bossche vandaag verklaard in De Ochtend op Radio 1. Ze lanceerde er een oproep richting de Franstalige socialisten om niet a priori “non” te zeggen tegen N-VA. “Je weet niet tot wat N-VA bereid is. Ik vind dat je de moeite moet doen om te luisteren en te spreken”, aldus Van den Bossche. “Elke dag brengt een nieuw scenario” in de federale regeringsvorming, stelt de socialistische politica vast. Maar “zolang N-VA mee aan boord wordt gehouden door CD&V, is een Vivaldi-coalitie onmogelijk. Zolang de PS een veto aanhoudt tegen N-VA, is het alternatief ook onmogelijk”. Van den Bossche geeft toe dat de ene coalitie haar voorkeur eerder wegdraagt dan de andere, maar dat sp.a altijd bereid is te praten op basis van de inhoud die op tafel ligt.

Haar partij bleef in de onderhandelingen de voorbije maanden veeleer in de luwte. De Vlaamse en Franstalige socialisten kwamen immers steevast als één familie in beeld en de druk lag ook niet meteen bij hen. Toch zijn sp.a en PS niet met elkaar getrouwd, liet partijkopstuk Van den Bossche woensdagmorgen verstaan.

“Wij zijn niet vastgeklikt aan de PS. Wij zijn niet één partij. Er zijn overeenkomsten, maar ook verschillen. De verstandhouding is wel oké tussen de mensen, al zijn de standpunten niet altijd dezelfde”, luidde het. Van den Bossche merkt daarbij opvallend genoeg op dat de PS eerder al in een regering is gestapt zonder sp.a. Dat was het geval van bij de start van de regering Leterme I in 2007 tot de val van Leterme II in 2010.

Ze vindt het ook jammer dat de PS een meerderheid met N-VA per definitie uitsluit. Van den Bossche verwijst naar de uitspraken van partijvoorzitter Bart De Wever over de verhoging van de pensioenen – intussen bekend als de “uitgestoken hand” richting socialisten. “Je weet niet tot wat N-VA bereid is. Ik vind dat je de moeite moet doen om te luisteren en te spreken”. Als blijkt dat het resultaat onder de lat is, dan moet je er dan kunnen uitstappen of proberen te onderhandelen, stelde ze.

bron: Belga