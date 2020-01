Russische regering stapt op

De Russische regering heeft ontslag genomen, zo heeft de Russische premier Dmitri Medvedev bekendgemaakt. President Vladimir Poetin zal een nieuwe regering kiezen. Poetin had vandaag nog het Russische parlement toegesproken en daar een aantal grondwetshervormingen voorgesteld. Volgens het Russische staatspersagentschap TASS kan Medvedev vicevoorzitter van de veiligheidsraad worden. Poetin zei volgens het nieuwsagentschap Interfax dat de regering er niet in geslaagd is al haar taken te vervullen.

bron: Belga