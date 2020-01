Rohani vraagt leger om excuses voor neergehaald vliegtuig

De Iraanse president Hassan Rohani heeft het leger vandaag gevraagd om zijn excuses aan te bieden voor het neerhalen van de Oekraïense Boeing, waarbij alle 176 inzittenden omkwamen. De Oekraïense Boeing stortte vorige week woensdag kort na het opstijgen in Teheran neer. De meeste passagiers waren Iraanse of Canadese burgers, maar er kwamen ook mensen uit Oekraïne, Afghanistan, Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk om het leven.

Afgelopen weekend bekende het Iraanse leger het vliegtuig per ongeluk te hebben neergeschoten, hoewel het de dagen voordien had beweerd niets met de ramp te maken te hebben. Rohani zei vandaag dat het leger het volk moet “uitleggen wat er gebeurd is”, zodat de mensen weten dat het “niets wilde verbergen”.

Hij zei ook dat Europa de nucleaire deal van 2015 weer volledig moest naleven, nadat Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië gisteren het dispuutmechanisme uit het akkoord in werking stelden. De Iraanse president wees het voorstel van de Britse premier Boris Johnson om het akkoord te veranderen in een “Trump-deal” af. “Europa moet de juiste weg kiezen en terugkeren naar de nucleaire deal”, zei hij. “Ik weet niet wat meneer Johnson denkt wanneer hij zegt dat we in plaats van het nucleaire akkoord een Trump-plan moeten implementeren. Wat heeft Trump gedaan, buiten het schenden van internationale contracten?”, aldus Rohani.

bron: Belga