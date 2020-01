Opsporingsbericht voor Brusselse twintiger met verschillende veroordelingen

Het federaal parket heeft een opsporingsbericht laten verspreiden voor Ismaïl Ouchen, een 25-jarige Brusselaar die verschillende veroordelingen heeft opgelopen. In december werd de man nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar, maar die straf kwam bovenop een andere veroordeling, van vijf jaar, die hij in augustus had opgelegd gekregen. Bovendien moet hij nog twee jaar uitzitten van een eerdere veroordeling tot vijf jaar cel. In augustus 2019 was Ismaïl Ouchen samen met een tweede man, A.B., door het Brusselse hof van beroep veroordeeld voor een reeks gewapende overvallen op autohandelaars in heel België. A.B. kreeg toen vier jaar cel en Ismaïl Ouchen vijf jaar cel.

Op 4 december legde het hof van beroep de twee mannen een bijkomende gevangenisstraf op van één jaar, voor hun aandeel in de inbraak in een garage in Tienen, in de nacht van 7 op 8 februari 2017. Vijf mannen waren er toen vandoor gegaan met vier terreinwagens.

Ismaïl Ouchen had de verschillende feiten bovendien gepleegd terwijl hij voorwaardelijk vrij was na een eerdere veroordeling tot vijf jaar gevangenisstraf, waarvan hij er drie had uitgezeten. Van die straf moet hij dus nog twee jaar zitten.

Volgens het opsporingsbericht kan de man gevaarlijk zijn. Wie hem gezien heeft, of weet waar hij zich bevindt, kan contact opnemen met de politie via het gratis telefoonnummer 0800/30 300 of via [email protected] Discretie wordt verzekerd.

bron: Belga