Koning Harald van Noorwegen heeft ziekenhuis verlaten

De Noorse koning Harald V heeft vandaag het ziekenhuis mogen verlaten. Dat heeft het koninklijk paleis in Oslo meegedeeld. De Noorse vorst werd vorige week woensdag in het ziekenhuis opgenomen voor duizeligheid. Er werden geen ernstige aandoeningen vastgesteld bij de 82-jarige koning, die wel enkele dagen langer dan gepland in het universitair ziekenhuis van Oslo is gebleven. Volgens het paleis heeft de vorst nog even tijd nodig om te revalideren. Intussen blijft zijn zoon, kroonprins Haakon, als regent de functie van staatshoofd waarnemen.

In de aanloop naar Kerstmis had de koning al zijn aanwezigheid op enkele evenementen moeten afzeggen omwille van een virale infectie. Zijn nieuwjaarstoespraak heeft hij wel zoals voorzien kunnen houden.

