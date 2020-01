Klaus Van Isacker stapt op als hoofdredacteur bij VTM NIEUWS. Hij keert terug naar de magazinepoot van DPG Media. Dat meldt het bedrijf vandaag. Hij gaat samen met An Meskens de komst van de Sanoma-titels voorbereiden en de redacties van alle magazines aansturen. Bij VTM NIEUWS neemt Nicholas Lataire, adjunct-directeur News City, voorlopig de taken van Van Isacker over. “Het wordt een belangrijk jaar voor de magazines binnen onze groep”, zegt Paul Daenen, directeur News City. “Met de overname van de Sanoma-titels hebben we extra werk op de plank, in Nederland maar ook in België. We hebben Klaus gevraagd om het team van de magazines opnieuw te versterken en samen met An de redacties van de magazines binnen News City te leiden.” “Met de overname van de Nederlandse Sanoma-titels ligt er een heel grote challenge bij de magazines, ook hier in België”, reageert Van Isacker.

Eind vorig jaar raakte bekend dat DPG Media ook de Nederlandse activiteiten van de Finse uitgever Sanoma overneemt, bekend van titels zoals Libelle, Magriet, Donald Duck, vtwonen en Veronica Magazine. In België geeft Sanoma bladen uit zoals Feeling Wonen en Gaël Maison.

Van Isacker schoof in juni vorig jaar door van hoofdredacteur magazines naar hoofdredacteur bij de nieuwsdienst van VTM. “Hij heeft het transformatietraject bij de nieuwsredactie voltooid en de nieuwsdienst klaargemaakt voor de belangrijke verhuis naar Antwerpen”, aldus het persbericht van DPG Media.

News City is de samenwerking tussen de nieuwsredacties na de samensmelting van Medialaan en De Persgroep.

bron: Belga