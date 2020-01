Huis en appartementsblok ontruimd in Hemiksem wegens scheuren in gevel en muren

In Hemiksem in de Antwerpse zuidrand zijn woensdagavond een huis en een gebouw met vijf appartementen in de Bredestraat ontruimd nadat er een scheur in de gevel van beide panden was vastgesteld. Dat zegt de lokale politie van de zone Rupel. Ook binnen zouden er scheuren te zien zijn in de muren. Een stabiliteitsingenieur komt ter plaatse om de stabiliteit van de gebouwen te analyseren. De geëvacueerde bewoners van de zes woningen worden woensdagavond voorlopig opgevangen in de brandweerkazerne van Hemiksem. Indien ze vannacht niet thuis kunnen slapen en ook bij familie of vrienden geen onderdak vinden, zal de gemeente opvang voorzien. Over de mogelijke oorzaak van de plotse scheuren is nog niets bekend.

bron: Belga