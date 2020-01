Gouden Schoen – Yari Verschaeren is Belofte van het Jaar

Anderlecht-youngster Yari Verschaeren is woensdagavond in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs op het 66e gala van de Gouden Schoen verkozen tot Belofte van het Jaar. In de verkiezing haalde de van een kwetsuur revaliderende Verschaeren het met 320 punten van Jonathan David (275) en Sander Berge (252).

Voor de amper achttienjarige Verschaeren is het al de tweede individuele onderscheiding, eind vorig jaar werd hij op het Sportgala immers verkozen tot Belofte van het Jaar. 2019 was dan ook het jaar van de absolute doorbraak van het toptalent. Bij Anderlecht was hij vorig seizoen een van de schaarse lichtpunten. Dit seizoen loopt het heel wat minder voor hem bij paars-wit, maar dat weerhield bondscoach Roberto Martinez, die in hem een nieuwe Youri Tielemans ziet, er niet van om hem al bij de Rode Duivels te halen. Verschaeren kreeg er zelfs speelgelegenheid, de teller staat in het begin van dit EK-jaar op drie caps en Verschaeren scoorde ook al. In de met 9-0 gewonnen kwalificatiewedstrijd tegen San Marino mocht hij een strafschop omzetten. In de hoofdstad ligt het Anderlechtse jeugdproduct nog tot medio 2022 onder contract.

Als nummer twee in deze verkiezing is de twintigjarige David het nieuwste goudhaantje in de Ghelamco Arena, volgens de gespecialiseerde website Transfermarkt.de met een marktwaarde van twintig miljoen euro zelfs de op een na duurste voetballer op onze velden. Enkel de Noorse international Sander Berge van landskampioen Racing Genk doet met 22 miljoen euro nog net iets beter. De in januari 2018 van Ottawa overgekomen Canadese international gooit dan ook hoge ogen, zowel in de Jupiler Pro League als internationaal met Canada. In Gent was hij dit seizoen in dertig wedstrijden al goed voor dertien doelpunten en negen assists. Hij heeft er nog een contract tot medio 2023 en geïnteresseerde clubs zullen stevig mogen dokken als ze hem er willen weghalen, onder meer Ajax en Porto zouden op de loer liggen. Daarnaast liet het Gent-bestuur eerder al verstaan dat er momenteel niemand weg mag bij de Buffalo’s.

bron: Belga