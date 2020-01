Gouden Schoen – Simon Mignolet kroont zich bij terugkeer naar België meteen tot Doelman van het Jaar

Simon Mignolet is woensdag op het 66e gala van de Gouden Schoen in Puurs verkozen tot Doelman van het Jaar. Het sluitstuk van Club Brugge had aan een overweldigende heenronde genoeg om de prijs in de wacht te slepen. De 31-jarige nationale nummer twee haalde het in de verkiezing van Hendrik Van Crombrugge (Eupen/Anderlecht) en Antwerp-goalie Sinan Bolat. Op de erelijst volgt hij Lovre Kalinic op, die het omgekeerde parcours heeft afgelegd. Vorig seizoen uitblinker bij AA Gent, dit seizoen in de tribune bij Aston Villa.

De overgang van Mignolet van Liverpool naar Club Brugge was een van de opmerkelijkste transfers van vorige zomer. Blauw-zwart was op zoek naar een betrouwbaar sluitstuk en kwam zo uit bij Mignolet, die bij Liverpool zijn basisplaats al eerder had moeten afstaan, eerst aan de Duitser Loris Karius en later ook aan de Braziliaanse nummer een Alisson Becker.

Mignolet toonde zich meteen als puntenpakker bij Club, waar er met zijn komst een einde is gekomen aan een jarenlange doelmannencarrousel. De Bruggelingen hadden daar ook wel wat voor over, want de opvolger van de Amerikaan Ethan Horvath moest zeven miljoen euro kosten. Met onder meer de kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League betaalde de Truienaar die investering vrijwel meteen terug. In dertig wedstrijden dit seizoen bij Club hield hij liefst zeventien keer de nul. In Brugge ligt hij nog tot medio 2024 onder contract.

bron: Belga