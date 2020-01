Gouden Schoen – Philippe Clement is na droomjaar beste trainer van 2019

Philippe Clement is woensdag in Puurs op het 66e gala van de Gouden Schoen voor de eerste keer verkozen tot Trainer van het Jaar. In de verkiezing haalde hij het van Gent-coach Jess Thorup en Antwerp-trainer Laszlo Bölöni. Voor de 45-jarige voormalige Rode Duivel is het al de vierde individuele onderscheiding in nauwelijks iets meer dan een jaar. Zowel eind 2018 als vorige maand mocht hij al de Trofee Raymond Goethals in ontvangst nemen, voordien werd hij op het Gala voor de Profvoetballer van het Jaar al verkozen tot Coach van het Jaar. Clement is dan ook de kampioenenmaker van Racing Genk, waar hij de architect van het succes was en met de landstitel meteen ook zijn eerste prijs als coach pakte, voor de Genkenaars de eerste trofee sinds de Bekerwinst in 2013.

Vorig seizoen monopoliseerden de Limburgers bijna het hele seizoen de koppositie en finaal moest ook Club Brugge als uittredend landskampioen het hoofd buigen. Genk liet immers geen steek vallen en werd zelfs week na week nog beter in Play-off I, ondanks het vertrek van draaischijf Alejandro Pozuelo – wiens vertrek naar Toronto door veel waarnemers als catastrofaal omschreven werd. Clement bleef er rustig onder, herschikte zijn pionnen op het middenveld en wist de druk van zijn ploeg weg te houden, ondanks een naderend Club. De eerste matchbal in Brugge werd nog gemist, vier dagen later in het Astridpark was het toch prijs.

Na het vertrek van Ivan Leko klonk de lokroep van het Jan Breydelstadion echter te fel en het duurde dan ook niet lang vooraleer de West-Vlamingen met veel bombarie de terugkeer van Clement bekendmaakten. In Brugge was de zomer nog niet voorbij toen Club zich als eerste Belgische team ooit via de voorrondes in het niet-kampioenenspoor voor de groepsfase van het kampioenenbal plaatste. Clement zorgde daarnaast nog voor een unicum door als eerste trainer ooit in België in één seizoen twee teams voor de groepsfase van de Champions League te plaatsen. De Bruggelingen deden het daar met een derde stek in een groep met Real Madrid, PSG en Galatasaray lang niet onaardig en krijgen daarvoor in februari met een zestiende finale van de Europa League tegen Manchester United een mooie beloning. In de Beker zijn de halve finales een feit en in de competitie zit Club met een straatlengte van tien punten voorsprong op de eerste achtervolgers aardig op titelkoers.

