Gouden Schoen – Malinovskyi aan de leiding na eerste stemronde, Vanaken derde

Ruslan Malinovskyi staat na afloop van de eerste stemronde aan de leiding op het 66e gala van de Gouden Schoen in Puurs. De Oekraïner had een belangrijk aandeel in de landstitel van Racing Genk en kreeg daarvoor 220 punten. Hij heeft 29 punten voorsprong op zijn voormalige ploegmaat Leandro Trossard. Beide spelers kunnen in de tweede stemronde echter geen punten meer sprokkelen, want ze kozen in het tussenseizoen voor een transfer naar het buitenland.

Hans Vanaken staat met 116 punten op de derde plaats en heeft 84 punten voorsprong op Dieumerci Mbokani, zijn belangrijkste uitdager. Met 32 punten kwam Dieu niet verder dan de zesde plaats.

Omstreeks 22u40 weten we of Hans Vanaken zichzelf mag opvolgen als Gouden Schoen.

bron: Belga