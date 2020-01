Gouden Schoen – Hans Vanaken volgt zichzelf op als Gouden Schoen

Hans Vanaken is woensdagavond op de 66e editie van het Gala van de Gouden Schoen in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs voor het tweede jaar op rij verkozen tot Gouden Schoen, de bekroning voor de beste voetballer van het voorbije jaar op de Belgische voetbalvelden. In de verkiezing haalde de 27-jarige middenvelder van vicekampioen en competitieleider Club Brugge het met 322 punten van Antwerp-aanvaller Dieumerci Mbokani (303 punten). Voormalig Genkenaar Ruslan Malinovskyi werd derde met 220 punten. De trofee kreeg hij uit handen van Rode Duivel Vincent Kompany, die vijftien jaar geleden zelf de Gouden Schoen won.

Vanaken is begin 2020 meer dan ooit uitgegroeid tot de absolute orkestmeester bij blauw-zwart, waarmee hij vorig jaar weliswaar naast alle prijzen greep. Geen speler in de Belgische competitie is echter constanter dan Vanaken, die ook nog eens altijd speelt. Als Vanaken draait, draait Club ook en onder zijn leiding hebben de Bruggelingen bij de winteronderbreking al een voorsprong van tien punten opgebouwd op de eerste achtervolgers Charleroi, AA Gent en Antwerp en hebben ze ook nog eens een wedstrijd minder gespeeld dan die laatste twee.

In de Champions League lieten ze in een loodzware groep met Real en PSG het Turkse Galatasaray achter zich en kregen ze daarvoor een zestiende finale in de Europa League tegen Manchester United als beloning, en in de Beker van België zitten ze bij de laatste vier. Sportieve hoogconjunctuur dus en daar is Vanaken met dertien doelpunten en twee assists de exponent van.

Nadat hij eind 2018 voor de eerste keer opgeroepen werd, groeide hij vorig jaar dan weer uit tot een vaste waarde in de selectie van bondscoach Roberto Martinez. Vijftien selecties leverden tot nu toe niet meer dan vier caps en nog geen doelpunten op, maar de middenvelder liet wel al mooie dingen zien in het nationale shirt. Voor Vanaken is de tweede Gouden Schoen op rij die van de bevestiging aan de top van het Belgische voetbal. Eigenhandig heeft hij de vloek van de Schoen bezworen.

bron: Belga