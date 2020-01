Gouden Schoen – Eden Hazard voor de derde keer op rij beste Belg in het buitenland

Eden Hazard is woensdagavond op het 66e gala van de Gouden Schoen in Puurs voor de derde keer op rij verkozen tot beste Belg in het buitenland. In de verkiezing haalde hij het met 458 punten van Kevin De Bruyne (348) en Romelu Lukaku (248). Eerder werd De Bruyne in 2015 en 2016 verkozen tot beste Belg in het buitenland. In 2013 en 2014 mocht Thibaut Courtois de prijs in de wacht slepen. Met drie trofeeën is Hazard recordhouder. Naast KDB en Courtois kreeg voormalig bondscoach Marc Wilmots twee keer de onderscheiding, in 2001 en 2002. In 2011 en 2012 was er geen uitreiking van de trofee.

Hazard won vorig seizoen de Europa League met Chelsea vooraleer voor een recordbedrag zijn droomtransfer naar Real Madrid te maken. Bij Real herstelt hij momenteel van een kwetsuur, sinds vandaag/woensdag traint hij weer mee bij de Koninklijke.

De hoofddoelen voor dit seizoen zijn La Liga, de Champions League, met in de achtste finales een Belgen-duel tegen City, en het EK van komende zomer.

bron: Belga