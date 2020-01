Anke Steeno verovert goud in ijshockey op Jeugd Olympische Winterspelen

Anke Steeno heeft vandaag in het ijshockey voor een eerste Belgische medaille gezorgd op de Jeugd Olympische Winterspelen in het Zwitserse Lausanne. Met haar team won ze de finale en haalde zo de gouden medaille binnen. In het ijshockey wordt met drie tegen drie gespeeld, met speelsters van verschillende nationaliteiten in één team. De 14-jarige Steeno trad aan met Team Yellow tegen Team Black. De finale eindigde op een 6-1 zege voor de jonge Belgische en haar twaalf teamgenoten.

De Jeugd Olympische Winterspelen in Lausanne, voorzien voor atleten tussen 14 en 18 jaar, eindigen volgende week woensdag.

bron: Belga