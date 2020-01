VIDEO. Gratis Whoppers voor New Yorkers die ‘Joker Stairs’-toeristen moeten trotseren

De scène in Oscarkandidaat ‘Joker’ waarin Golden Globe-winnaar Joaquin Phoenix al dansend trappen afdaalt in het New Yorkse stadsdeel The Bronx staat op het netvlies van menig filmliefhebber gegrift. De bewuste trappen zijn inmiddels wereldberoemd geworden, en dat trekt – uiteraard – toeristen aan. Veel toeristen. Zoveel dat Burger King een tijdje gratis Whoppers weggaf aan wijkbewoners die de niet-aflatende toeristenstroom moeten trotseren.

De trappen hebben intussen een eigen Instagram location tag gekregen: #Jokerstairs. Voor alle bewoners van The Bronx die dagelijks hordes toeristen moeten trotseren – of de plek bewust mijden door de drukte – had Burger King een cadeau in petto: een gratis Whopper voor al wie in de buurt woont.

De promotieactie liep tot vorige week zondag en was verbonden aan de DVD-release van ‘Joker’. De Whopper kon verkregen worden via de app Uber Eats, door een speciale code in te geven.

“Weinig respect”

Veel bewoners van The Bronx deden al hun beklag op sociale media over de massa toeristen die op de trappen poseren en de doorgang blokkeren. Afgelopen oktober hingen onbekenden zelfs posters op aan muren en lantaarnpalen rond de trappen, met de tekst: “Het getuigt van weinig respect om onze gemeenschap en diens bewoners te reduceren tot een fotogelegenheid.”

Dat gezegd zijnde is het weinig waarschijnlijk dat de gratis hamburger van Burger King de grieven van de wijkbewoners heeft verholpen.