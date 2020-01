Vermist meisje gered uit Brusselse horrorkelder

De politie heeft een 16-jarig Frans meisje gered uit de klauwen van een Brusselse bende. Die had het meisje gekocht van haar vriend voor 2.000 euro nadat ze eind november vorig jaar was weggelopen van thuis. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.

De bende sloot haar op en maakte een profiel van haar aan op een prostitutiesite. Ze werd vervolgens verplicht om seks te hebben met verschillende mannen, in hotelkamers, maar ook in een huis in Ukkel, waar een kelder ingericht was “om klanten te ontvangen”. Het is daar dat de politie het meisje vorige week kon bevrijden. Ze waren haar op het spoor gekomen nadat een kennis haar foto op de prostitutiesite zag.

Mensenhandel en prostitutie

In de zaak zouden ook nog twee andere Franse minder­jarige slachtoffers zijn. Het is niet duidelijk waar zij zich ­bevinden.

Zeven verdachten, allen tussen 20 en 25 jaar, werden aangehouden. Ze worden verdacht van mensenhandel en prostitutie met minderjarigen, bevestigt het parket aan de kranten. Een deel van hen kwam eerder al in beeld als een beruchte jongerenbende in Sint-Gillis.