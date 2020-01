Onhandige inbreker laat paspoort achter op plaats delict

Het laatste wat je als inbreker wilt doen, is je paspoort achterlaten op de crime scene. Dat is nochtans wat een Nederlandse would be-inbreker overkwam. De politie stelt dat hij nu “aan de beurt” is.

De onfortuinlijke inbreker wou in Vlaardingen zijn slag slaan. De verdachte sloeg in de nacht van zondag op maandag een ruit in bij het Geuzencollege, maar had niet op het inbraakalarm gerekend, Hij koos het hazenpad, maar liet nog wel een cadeautje achter voor de politie: zijn identiteitskaart.

“Dader komt straks aan de beurt”

Toen die rond 03.30 bij het Geuzencollege aankwamen waren ze dan ook aangenaam verrast door de vondst, die de inbreker in zijn haast om weg te komen vermoedelijk verloren is. Agent Romano Meijboom zei op Twitter: “Dader is ontkomen, maar is straks aan de beurt.”