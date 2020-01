McDonald’s: “Best mogelijk om hamburger 20 jaar te bewaren”

Onder de juiste omstandigheden is het best mogelijk dat je een hamburger van McDonald’s twintig jaar kan bewaren. Maar de fastfoodketen waarschuwt tegelijk dat de samenstelling van zo’n uitgedroogde hamburger heel anders is dan op de dag dat je de snelle hap kocht.

Vorige week bracht de Amerikaanse nieuwszender Fox een reportage over een man uit de staat Utah die in 1999 een hamburger van McDonald’s kocht en deze al twintig jaar bewaart zonder te rotten.

Vochtige omgeving

Volgens McDonald’s is het onder de juiste omstandigheden perfect mogelijk om een hamburger zo lang in goede staat te bewaren. “Voedsel kan maar in bepaalde omstandigheden rotten. Met name vochtigheid is belangrijk”, zegt woordvoerster Anne Christensen aan de nieuwszender. “Als de omgeving en de hamburger zelf voldoende droog is, zullen schimmels en bacteriën er niet kunnen groeien. Wellicht is deze hamburger uitgedroogd, maar zeker niet vers.”

Gemummificeerde hamburger

Donald W. Schaffner, een voedingsspecialist van Rutgers University in New Jersey, bevestigt dat de uitleg van McDonald’s steek houdt. “Het bedrijf bakt zijn burgers vaak volledig doorbakken, waardoor de burger wordt uitgedroogd en micro-organismen geen kans maken. De man die de hamburger al 20 jaar bewaart, woont in Utah. Dat is een regio die bekend staat om zijn droog klimaat”, verklaart hij.

IJsland

Het is niet de eerste keer dat er beelden opduiken van McDonald’s-hamburgers die nooit bederven. De IJslander Hjortur Smarason tweette in november vorig jaar een foto van een cheeseburger en een pak frietjes die hij in 2009 kocht in een IJslands McDonald’s-restaurant. Hoewel de laatste IJslandse vestiging van McDonald’s al meer dan 10 jaar geleden is verdwenen, zien de frietjes en hamburger er nog niet bedorven uit.