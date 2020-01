Je kan niet ontsnappen met een flightcase, waarschuwt Yamaha

Sinds de ontsnapping van de gevallen Nissan-topman Carlos Ghosn in een flightcase verschijnen er op Twitter foto’s van mensen die de man willen imiteren. Geen goed idee, benadrukt de instrumentenfabrikant, die waarschuwt voor eventuele ongelukken.

“We merken dat verschillende mensen op Twitter foto’s plaatsen van hun poging om in onze flightcases te kruipen. We vragen om dit niet meer te doen, want dit kan tot ongelukken leiden”, klinkt het in een officiële mededeling van Yamaha Corporation. “Een flightcase dient om een instrument te vervoeren, niet voor mens”, benadrukt de fabrikant verder.

Veiligheidslek

Carlos Ghosn, die in Japan wordt beschuldigd van belastingontduiking en fraude, ontsnapte in december 2019 uit Japan door zich te verstoppen in een flightcase. Hiervoor had Ghosn een aantal gaten in de wanden laten boren, zodat hij nog kon ademen. Zijn plan lukte omdat de flightcase te groot was om door de bagagescanner te gaan.