Gekkenwerk: koorddanser zal als eerste ooit over actieve vulkaan balanceren

Gestoord is het juiste woord: de Amerikaanse acrobaat Nik Wallenda, bijgenaamd ‘King of the Wire’, kondigde afgelopen dinsdag in de ochtendshow ‘Good Morning America’ aan dat hij als eerste ooit boven een actieve vulkaan zal balanceren. De stunt van de koorddanser zal op 4 maart plaatsvinden over de 635 meter hoge Masaya-vulkaan in Nicaragua.

De recordpoging, waarbij hij een afstand van 548 meter zal proberen overbruggen, zal live uitgezonden worden in een special op de Amerikaanse zender ABC.

De 40-jarige waaghals is niet aan zijn proefstuk toe: Wallenda brak afgelopen zomer een Guinness World Record door in een half uur 551 meter op een koord te stappen op 9,1 meter hoogte in de Canadese stad Calgary. Eerder deed hij hetzelfde boven Times Square en 51 meter boven de Niagara-watervallen. Ook stapte hij een koord af 457 meter boven een ravijn in Arizona, nabij de Grand Canyon – en dat zonder beveiligend harnas.

Gasmasker

Als telg uit een beroemde familie van koorddansers zette Wallenda zijn eerste stappen op een koord op tweejarige leeftijd. Hij beschrijft zijn stunt in Nicaragua als “alles wat ik ooit heb gedaan, maal tien”.

Hij traint intussen met een gasmasker aan, omdat de vulkaan verstikkende zwavelgassen uitstoot. Ook oefent hij zijn stunt met een blinddoek om, voor het geval de gassen het zicht vertroebelen.