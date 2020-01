BIZAR. Baby doet afwas bij grootmoeder

De grootmoeder van een negen maanden oude baby uit de Amerikaanse staat Maryland heeft een ongewone manier om hem te kalmeren: hij laat hem de afwas doen. Beelden van de kleine huisman gingen viraal op Twitter.

Het is de moeder van Chase Tillery die beelden van de afwassende baby op Twitter plaatste. “Chase was nogal onrustig toen hij zijn oma in Maryland bezocht. Zijn grootmoeder stelde voor om hem even te laten liggen op het aanrecht. Dat bleek een schitterend idee te zijn”, zegt ze in een reportage van de nieuwszender Fox.

Huismannetje

In de video is te zien hoe Chase op zijn buik op het aanrecht ligt. Hij houdt een ingezeepte lepel in zijn handje en spettert ermee in het water. “Mijn moeder heeft hem al aan het werk gezet”, schreef ze op Twitter bij de video.

Viraal

Sinds zijn moeder de beelden op Twitter heeft gezet, zijn de beelden van de afwasbaby al bijna een miljoen keer bekeken. Naar verluidt had de baby het enorm naar zijn zin met zijn nieuwste klusje. “We moesten hem echt weghalen voor hij wilde slapen”, vertelt zijn moeder.

Bekijk de beelden hieronder: