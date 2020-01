Zondag vredesconferentie in Berlijn

De Duitse bondskanselier Angela Merkel is zondag in Berlijn gastvrouw van een conferentie over vrede in Libië, zo heeft de Duitse regering vandaag bekendgemaakt. De top is een organisatie in coördinatie met secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties. Hij leidt samen met de speciale VN-gezant voor Libië, Ghassan Saleme, de consultaties om een vreedzame oplossing te vinden voor het conflict in het Noord-Afrikaanse land.

Volgens de Duitse regering zullen vertegenwoordigers van de VS, Rusland, Turkije, de Europese Unie en anderen deelnemen aan de conferentie. Ook uitgenodigd zijn de internationaal erkende Libische premier Fayez al-Serraj en zijn rivaal Khalifa Haftar. Deze verliet eerder deze week een conferentie in Moskou zonder een formeel wapenstilstandsakkoord te ondertekenen.

Rusland zegt vandaag niettemin dat die onderhandelingen tot een verlenging voor onbepaalde duur van het bestaande bestand hebben geleid en dat Moskou zich met Ankara verder inspant om tot een formeel akkoord te komen.

