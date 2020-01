Vliegtuig dumpt brandstof vlakbij speelplaats, zeventien kinderen lichtgewond

In Los Angeles heeft een vliegtuig in volle vlucht brandstof gedumpt in de buurt van de speelplaats van twee basisscholen. Minstens zeventien kinderen en zes volwassenen kloegen nadien over lichte verwondingen. Dat melden diverse Amerikaanse media via Twitter. Vlucht 89 van Delta Airlines was op weg van Los Angeles naar Shanghai toen het motorproblemen kreeg. Daarop dumpte het toestel in het kader van de noodprocedure brandstof en keerde het veilig terug naar de luchthaven van Los Angeles, luidde het op sociale media.

De brandstof kwam echter terecht in de buurt van de speelplaats van twee scholen. Verschillende kinderen kloegen over giftige dampen en huidirritatie. Maar liefst zeventig brandweerlieden en hulpverleners kwamen ter plaatse. Alles samen kregen minstens zeventien kinderen en zes volwassenen verzorging toegediend. Niemand werd overgebracht naar het ziekenhuis en er werd ook niet overgegaan tot evacuatie.

De brandweer bevestigde nadien dat het geloosde goedje kerosine was.

bron: Belga