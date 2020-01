Nieuwe Spaanse regering verhoogt pensioenen

De herverkozen Spaanse premier Pedro Sánchez heeft vandaag in de eerste ministerraad van zijn nieuwe regering een verhoging van de pensioenen aangekondigd. De Spaanse pensioenen zullen opnieuw worden geïndexeerd aan de inflatie. “We hebben een decreet goedgekeurd om de pensioenen dit jaar met 0,9 procent te verhogen”, kondigde het socialistische hoofd van de regering aan. De maatregel zou ten goede moeten komen aan de bijna 10 miljoen gepensioneerden. Als de inflatie hoger is dan 0,9 procent, zullen gepensioneerden bovendien een enkele betaling ontvangen tegen april 2021 om te “garanderen” dat ze geen koopkracht verliezen, aldus Sánchez nog. De maatregel is in overeenstemming met het regeerakkoord dat de socialisten en Podemos hebben gesloten. In Spanje worden al enkele jaren regelmatig demonstraties gehouden voor hogere pensioenen. De indexering van de pensioenen ligt al sinds 2014 stil na bezuinigingsmaatregelen van de toenmalige conservatieve regering.

Bron: Belga