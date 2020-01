Marc Coucke: “Geen radicale koerswijziging, blijven achter project-Kompany staan”

Anderlecht-voorzitter Marc Coucke heeft vandaag bij Sporza uitgebreid gereageerd op de paleisrevolutie die zijn club deze middag doorvoerde. Coucke installeerde Karel Van Eetvelt als nieuwe CEO. De voormalige topman van Febelfin zal worden bijgestaan door mediaman Wouter Vandenhaute als extern adviseur. Wielermanager Patrick Lefevere en Philippe Close, de burgemeester van Brussel, vervoegen de Raad van Bestuur van paars-wit. Vooral het aantrekken van Vandenhaute is erg verrassend te noemen. Nauwelijks twee jaar geleden troefde Coucke Vandenhaute nog af in de strijd om de club te kopen, maar nu wordt de bezieler van Flanders Classics alsnog aan boord getrokken door Coucke. “Wouter is al tientallen jaren kind aan huis op Anderlecht en hij is ook sportief gebleven toen de club voor mij had gekozen”, legde de Anderlecht-voorzitter uit. “Bovendien hebben we al lang een goed persoonlijk contact. Tijdens mijn koersperiode hadden we de traditie om één keer per jaar uitgebreid te lunchen en dat waren altijd intense en inspirerende gesprekken.”

“Een paar maanden geleden heb ik Wouter een berichtje gestuurd dat ik onze etentjes samen miste en zo hebben we de draad weer opgepikt. Zijn passie voor de club bleek onverminderd, al maakte hij me wel meteen duidelijk dat hij een operationele rol of een rol als bestuurder niet zag zitten. Maar we zijn met open vizier blijven praten en dat is uitgemond in het plan dat de Raad van Bestuur vandaag heeft goedgekeurd. En daar ben ik persoonlijk heel blij mee.”

“Ik ben met Wouter open en eerlijk geweest over hoe ik deze uitdaging heb onderschat”, vervolgde Coucke. “De beslissing om Anderlecht te kopen, heb ik snel moeten nemen. Er was een heel korte verkoopsprocedure. Ik heb beslist om een deel van mijn team van Oostende mee te nemen naar Anderlecht. Dat bleek, mede door de situatie toen bij Anderlecht, niet te werken.”

Een vereiste bij de gesprekken was voor Coucke wel hun kijk op het ‘project-Kompany’. “De komst van Vincent Kompany, daar sta ik nog altijd achter”, was de voorzitter duidelijk. “Vincent is één van de grootste voetballers die België ooit heeft gehad en hij heeft een enorm hart voor de club. De psychologische impact van zijn keuze voor RSCA was en is nog steeds bijzonder groot en ze heeft de hele Anderlecht-familie weer hoop gegeven. In de gesprekken met Wouter en Karel heb ik gemerkt dat ze op een positief constructieve manier naar het project-Kompany kijken, en niet van plan zijn om het kind met het badwater weg te gooien. Dus is dit geen nieuwe koerswijziging, maar een nieuwe stap in dezelfde, goede richting.”

“Vorige zomer al heb ik beslist dat ik geen operationele voorzitter wil zijn, maar een hands-off-voorzitter die de juiste mensen op de juiste plaats zet, en hen de ruimte geef om RSCA opnieuw naar de top te brengen”, besloot Coucke. “En met de nieuwe CEO, de twee onafhankelijke bestuurders en de strategisch consulent wordt deze structuur compleet.”

