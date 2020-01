Koning Filip naar Oman om medeleven te betuigen

Koning Filip reist morgen af naar Oman om zijn medeleven te betuigen naar aanleiding van het overlijden van de sultan van Oman. Dat meldt het paleis. Filip zal in Oman de nieuwe sultan, Haitham bin Tariq, zien. Sultan Qaboos overleed vrijdag op 79-jarige leeftijd. Hij regeerde over de Golfstaat sinds hij zijn vader in 1970 afzette. Qaboos werd onlangs nog in Leuven behandeld. Zondag waren al heel wat buitenlandse gezagsbekleders uit de regio in Oman neergestreken om hun medeleven te betuigen met de koninklijke familie van de Golfstaat. Van Europese kant kwamen de Franse ex-president Nicolas Sarkozy, de Britse premier Boris Johnson en de Britse kroonprins Charles de honneurs al waarnemen.

Qaboos verbleef enkele weken geleden nog in Leuven voor een behandeling in het universitair ziekenhuis. De delegatie vertrok midden december, hoewel het gezelschap het hotel The Fourth op de Leuvense Grote Markt had geboekt tot eind januari.

bron: Belga