KMI lanceert gemeentelijke weerflashes

Het KMI heeft een systeem ontworpen om per Belgische gemeente via een weerflash op smartphone 10 minuten tot maximaal 1 uur vooraf te informeren over de komst van intense neerslag of winterse neerslag die mogelijk hinder of overlast kan veroorzaken. Dat laat het Koninklijk Meteorologisch Instituut vandaag weten. De weerflashes zijn korte tekstberichten met een omschrijving van de weerrisico’s en het tijdstip van aanvang van de verwachte neerslag, al dan niet in combinatie met onweer of hagel. Ze worden gegenereerd via intelligente nowcast-technologie (voorspelling voor de zeer korte termijn), op punt gezet door wetenschappers, informatici en meteorologen van het KMI. Dit systeem zet de grote hoeveelheid waarnemingen van de Belgische weerradars en het bliksemdetectiesysteem BELLS elke 10 minuten om in gemeentelijke voorspellingen op zeer korte termijn.

De weerflash wordt volledig automatisch uitgestuurd. Er is dus -in tegenstelling tot bij een waarschuwing- geen manuele tussenkomst van de weerkamer bij het opmaken van de weerflash. Net zoals er drie types waarschuwingen zijn, zullen er ook drie soorten flashes zijn in functie van de neerslagintensiteit en dus de ernst van de situatie.

“Uiteraard geven we ook met deze dienst geen garantie op 100 procent correcte bulletins, maar het is wel een belangrijke stap in het efficiënt communiceren van risico’s. Het zal de veiligheid van velen op weerkundig vlak ten goede komen”, aldus het KMI.

bron: Belga