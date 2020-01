Europees Parlement maakt zich zorgen over rechten van burgers

Het Europees Parlement maakt zich zorgen over de rechten van Europese burgers in het Verenigd Koninkrijk na de brexit. “De Queen heeft Harry en Meghan een transitie gegeven zodat ze zonder harde deadline kunnen vertrekken. Het zou haar premier kunnen inspireren om ook meer flexibiliteit te tonen tegenover de Europese burgers”, zei brexit-coördinator Guy Verhofstadt vandaag in Straatsburg. In het echtscheidingsakkoord hebben de EU en het VK afspraken gemaakt die moeten garanderen dat de 3,5 miljoen Europese burgers in het VK en de circa één miljoen Britten op het vasteland ook na de brexit en het einde van de overgangsperiode kunnen blijven wonen, werken of studeren in hun gastland, met behoud van bestaande rechten op vlak van gezondheidszorg, pensioenen,…

De Britse conservatieve regering heeft daarvoor een systeem uitgewerkt waarbij Europeanen na vijf jaar onafgebroken verblijf een “settled status” of duurzaam verblijfsrecht kunnen aanvragen. Zo’n 2,5 miljoen Europeanen hebben intussen zo’n aanvraag ingediend. De meesten hebben intussen een status gekregen, maar de parlementsleden stellen vast dat een aanzienlijk aantal voorlopig slechts de tijdelijke, minder zekere “pre settled status” ontving.

De Europarlementsleden blijven daarom aandringen op een automatische erkenning. “Ik dacht dat de Tories dat steeds willen: minder bureaucratie”, schamperde Verhofstadt. Hij vindt ook dat de Europeanen een fysiek document moeten krijgen, zodat ze hun verblijfsrecht te allen tijde kunnen staven. Tenslotte suggereerde de liberaal om Europese burgers te betrekken bij de onafhankelijke Britse autoriteit die in de toekomst moet waken over hun rechten.

Verhofstadt hoopt dat een ruime meerderheid morgen een resolutie over de kwestie zal steunen. Op uitnodiging van brexit-minister Stephen Barclay trekt hij donderdag immers naar Londen om de bezorgdheden te bespreken. “Deze problemen moeten aangepakt worden. Ik kan me niet voorstellen dat het Europees Parlement akkoord zou gaan met een vrijhandelsverdrag als er nog problemen met de behandeling van Europese burgers zouden zijn”, besloot hij.

Op 29 januari moet het Europees Parlement het licht op groen zetten voor het echtscheidingsakkoord. Twee dagen later vertrekken de Britten uit de Europese instellingen, maar het recht op een “pre settled of settled status” geldt voor iedereen die zich voor het einde van de overgangsperiode in het VK wil vestigen. De overgangsperiode verstrijkt eind dit jaar. Aanvragen kunnen ingediend worden tot eind juni 2021.

bron: Belga