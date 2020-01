Burgemeester Close wil Anderlecht mee opnieuw internationaal op de kaart zetten

Brussels burgemeester Philippe Close (PS) treedt als onafhankelijk lid toe tot de raad van bestuur van voetbalclub RSC Anderlecht. In die rol wil hij er mee voor zorgen dat Anderlecht opnieuw internationaal op de kaart gezet wordt. Dat laat hij via zijn woordvoerster weten. “Philippe Close is gevraagd door Anderlecht en Marc Coucke en dat vindt hij natuurlijk erg fijn. Hij is al lang fan van de club. Hij zal als onafhankelijke in de Raad van Bestuur van RSCA zetelen en is hiervoor niet betaald”, vertelt zijn woordvoerster Maïté Van Rampelbergh.

Anderlecht wordt gezien als de grootste club van Brussel en een van de grootste clubs van het land. De burgemeester hoopt de uitstraling van de club, en zijn stad, verder uit te breiden. Over een nieuw stadion van Anderlecht, wie weet op Brussels grondgebied, wordt er met nog geen woord gerept bij de Brusselse burgervader.

“Hoewel de stad Brussel en Anderlecht andere gemeentes zijn, kan de samenwerking versterken interessant zijn voor de internationale uitstraling van beide”, stelt Van Rampelbergh.

Wat de exacte rol van Close zal zijn als onafhankelijk lid is ook voor hemzelf nog afwachten. “De burgemeester kan er zelf nog niet meer over zeggen, omdat dit dag één is en hij natuurlijk als onafhankelijke zetelt in de raad van bestuur. Het is voor hem zelf nog afwachten wat zijn impact zal zijn en wat er van hem verwacht wordt”, besluit Van Rampelbergh.

bron: Belga