Bijna 5.000 premies voor hinder door wegenwerken

Vorig jaar zijn voor ruim 9,5 miljoen euro aan premies uitgekeerd aan handelaars die hinder ondervonden van wegenwerken. Dat melden De Morgen en Het Laatste Nieuws vandaag. In totaal deden vorig jaar 4.204 handelaars een beroep op de hinderpremie, 535 van hen kregen een bijkomende sluitingspremie, terwijl 48 alleen een sluitingspremie ontvingen. Op zo’n sluitingspremie – van 80 euro per dag – heb je recht zodra je 21 dagen op rij de rolluiken naar beneden moet laten.

Alles samen werd 9.523.520 euro uitgekeerd, net iets meer dan in 2018. Twee jaar eerder, in 2016, was nog een ander complexer systeem van kracht: toen kregen 850 ondernemers iets meer dan 5 miljoen.

“Het is positief dat nu meer ondernemers in aanmerking komen en dat het bedrag groter is”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo. “Eén van de grote manco’s is de werfzone: handelaars krijgen enkele een premie als ze daarin liggen. Maar er zijn ook heel wat ondernemers die er net buiten vallen en toch grote hinder ondervinden. Daarom roepen we op om de premie voortaan op een ‘hinderzone’ te baseren.”

bron: Belga