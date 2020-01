Belgen in het buitenland – Inter met Lukaku, die twee keer scoort, is in beker te sterk voor Cagliari en Nainggolan

Inter Milan heeft dinsdag in de achtste finales van de Coppa Italia met 4-1 van Cagliari gewonnen. Romelu Lukaku scoorde twee keer, de eerste al na 21 seconden. Radja Nainggolan maakte tegen zijn ex-club de wedstrijd vol bij de concurrent. Lukaku pakte de Cagliari-defensie in de eerste actie van de wedstrijd slim de bal af en mikte overhoeks, over de grond in doel na niet meer dan 21 seconden voetballen. Iglesias Borja Valero (22.) breidde al snel uit tot 2-0, na de pauze was het opnieuw aan Lukaku (49.) die met het hoofd zijn tweede van de avond maakte, zijn achttiende treffer dit seizoen. Christian Oliva (73.) scoorde nog tegen voor de ploeg van Nainggolan, maar veel haalde dat niet uit. Andrea Ranocchia (81.) maakte er in het slot zelfs nog 4-1 van.

Eerder op de avond plaatste Napoli zich al zonder Dries Mertens voor de kwartfinales, Lazio deed hetzelfde met Silvio Proto onder de lat.

bron: Belga