VIDEO. Man zwemt met anaconda’s om aan te tonen dat het vriendelijke beesten zijn

Anaconda’s: de reuzenslangen hebben – mede dankzij horrorfilms – niet bepaald een aaibare reputatie. Een man wil daar verandering in brengen door met de dieren te zwemmen en zo te tonen dat ze hem geen kwaad doen.

Op de beelden is te zien hoe de meterslange beesten nieuwsgierig de camera verkennen met hun tong, maar verder de duiker met rust laten. De man wil het misverstand dat anaconda’s monsters zijn de wereld uit helpen. Toch stellen sommigen zich in de reacties daar vragen bij. Zo wordt gezegd dat de anaconda in kwestie simpelweg net een maaltijd zou hebben gehad en daarom niet hongerig was, of dat het wetsuit van de man zijn smakelijke geur verbergt. Bekijk de beelden hieronder.