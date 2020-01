In frituur in Lanaken kan je nu frieten met choco bestellen

In het Limburgse Lanaken verkoopt frituriste Noëlla Vanaubel sinds kort frieten met choco. Ze zag het ooit op een kerstmarkt in Duitsland en toen haar leverancier nieuwe producten kwam voorstellen en ze een pot Nutella in het assortiment zag, twijfelde ze niet lang.

Toen Vanaubel een pot Nutella zag bij haar leverancier, twijfelde ze geen moment. “De leverancier vroeg nog of ik het meende”, vertelt ze. “En ik antwoordde: natuurlijk! Ik vond dat geweldig en iets heel aparts.”

Sinds half december kan je zodoende frieten met Nutella-saus kopen in frituur ‘Het Frit-Burgerke’ in Lanaken. “Ik leg de klanten uit wat het precies is en laat hen ook proeven”, zegt Vanaubel. “En nu begint het los te komen. Nu zijn er al wat klanten die zo’n frietje bestellen.”

Speciale frieten

De frieten met chocolade zijn geen gewone frieten, maar speciale met een schil. Ze worden wel net als de gewone frieten in frituurvet gebakken. Door hun speciale coating blijven ze krokanter dan gewone frieten en is het ook gemakkelijker om ze in de chocolade te dippen.

Volgens de frituriste zijn de frieten meer bedoeld voor de ‘snoephonger’. “Zoals je naar de bakker gaat om een pateeke te gaan halen, kan je ook naar mij komen en je snoephonger stillen met een pak friet met chocoladesaus”, besluit ze.