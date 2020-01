Gigi Hadid is kandidaat-jurylid in Weinstein-proces

Topmodel en televisiepersoonlijkheid Gigi Hadid is één van de 120 kandidaat-juryleden in het verkrachtingsproces van Harvey Weinstein. Hadid was maandag aanwezig op een selectiedag voor juryleden, meldt CNN.

De voorzitter van de rechtbank, rechter James Burke, onderwierp Hadid aan een reeks vragen om te zien of ze geschikt is om in de jury te zetelen. Het model bevestigde onder meer dat ze Weinstein ooit heeft ontmoet. “Kan u dan onpartijdig oordelen”, vroeg rechter Burke aan het model, waarop ze bevestigend antwoordde. Even later kwam ook aan het licht dat Hadid al eens Salma Hayek heeft ontmoet. De actrice is een slachtoffer van Weinstein en zal op het proces getuigen.

Weinig kans



Of Hadid werkelijk in de jury zal zetelen, is allesbehalve zeker. Advocaten van de verdediging en de burgerlijke partij kunnen in de komende dagen immers nog juryleden wraken. De kans is groot dat Hadid het proces vanuit haar luie zetel mag volgen.

De 67-jarige Hollywood-producer Harvey Weinstein moet zich verantwoorden voor verschillende feiten van verkrachting tussen 2006 en 2013. Weinstein ontkent de feiten in alle toonaarden. Het proces kan verschillende weken in beslag nemen. Als de gevallen producer schuldig wordt bevonden, riskeert hij in principe een levenslange celstraf.