BIZAR. Man koopt goedkope trui, maar ontvangt dan DIT

De Amerikaan Dan Sheehan was al een tijdje op zoek naar een nieuwe trui. Sheehan vond inspiratie bij acteur Chris Evans, die een wollen trui draagt in de film ‘Knives Out’. Maar zijn zoektocht had niet het verwachte resultaat.

Tegenwoordig kopen we vrijwel al onze kledij online en ook Sheehan dacht een koopje te slaan toen hij op een Noorse website de perfecte trui had gevonden. Maar op het moment dat het pakje arriveerde, wist de Amerikaan meteen dat er iets niet klopte. Blijkbaar had hij heel veel wol gekocht en zou hij er zelf nog zijn trui mee moeten breien.

Op Twitter liet hij zijn blunder op de wereld los. “Ik word gek, ik dacht dat ik een goedkope wollen trui had gekocht (zoals die van Chris Evans in ‘Knives Out’) op een Noorse website, maar ik kreeg slechts het basismateriaal om de trui zelf te breien.”

Sheehan liet later op Twitter weten dat hij de volledige verantwoordelijkheid neemt voor de fout. Ook al heeft de man geen idee hoe hij een trui moet breien, toch wil hij de wol niet weggooien. “Ik geef het aan vrienden die wél weten hoe het moet.”

Losing my mind because i ordered what I thought was a very affordable wool sweater (like Chris Evans in Knives Out obviously) from a Norwegian website and what I got was the raw materials necessary to create said sweater myself pic.twitter.com/7G3GCYDGSf

— Dan Sheehan (@ItsDanSheehan) January 8, 2020