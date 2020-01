BIZAR. Man heeft drie dagen lang erectie en moet naar het ziekenhuis

Een Mexicaanse man is opgenomen in het ziekenhuis omdat zijn erectie al drie dagen lang aanhield. Hij had een seksueel stimulerend middel genomen dat bedoeld was voor stieren.

De Peruviaanse krant ‘La Republica’ schrijft dat een man in het ziekenhuis werd opgenomen omdat zijn erectie na drie dagen nog niet verdwenen was. Naar verluidt zou de man een stimulerend middel hebben genomen dat gebruikt wordt in de veeteelt, omdat hij een seksueel afspraakje had met een jonge vrouw van 30.

Stierenmiddel

De ongetwijfeld in pijn verkerende man moest een spoedoperatie ondergaan. Volgens het ziekenhuis had hij de pillen gekocht in Veracruz in Mexico, waar boeren ze gebruiken voor hun stieren om ze aan te moedigen om te paren. Over het succes van de operatie en de verdere toestand van de man zijn verder (nog) geen details bekend.