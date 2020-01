BIZAR. Durf jij een hapje te nemen van DEZE pizza?

Ananas op een pizza is als kaas met choco op een boterham: niet oké. Een Deens restaurant trekt zich er niets van aan en gaat nu zelfs een stap verder: de kok creëerde een nieuwe pizza met kiwi als topping. Smakelijk?

Een toerist plaatste een foto op Twitter, waarop te zien is hoe haar pizza met stukjes kiwi bedekt is. Daarbij schreef ze: “Ik kan nu zeggen dat ik weet hoe de hel eruit ziet”. Uiteraard lokte ze met haar tweet heel wat reacties uit.

I have can now say I have witnessed hell@DaddyWarpig pic.twitter.com/WjC48p9Y3U — Ranba_Ral (@Ranba_Ral) January 12, 2020

Satan

“Dit is zo verschrikkelijk dat ik niet eens meer kan typen. Het is zelfs erger dan ik dacht”, reageerde iemand. Een andere twitteraar schreef simpelweg: “Maak dat je wegkomt, Satan!”. Al waren er ook sommigen die toegaven dat ze wel eens stukje wilde proeven van de kiwi-pizza. “Vooraleer ik iets negatief zeg over deze pizza, ben ik bereid om eerst een hapje te nemen”, klonk het.