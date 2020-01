BIZAR. 9-jarige redt oma uit bad dankzij youtube-video

Een jongen van 9 heeft dankzij YouTube het leven van zijn oma kunnen redden. Ze kreeg een beroerte en de jongeman wist precies wat hij moest doen.

De oma van Kian Aliffe zat in bad toen ze de beroerte kreeg in het Britse Llangennech, Llanelli, South Wales. Hij hoorde een vreemd geluid uit de badkamer boven komen, ondanks dat hij deels doof is én zijn oordopjes in had. Kian twijfelde geen moment en rende naar boven om bij zijn 51-jarige oma Angela Jones te kijken.

Video op internet

In de badkuip vond hij zijn oma met haar ogen wijd open. Kian dacht onmiddellijk aan een video die hij eerder had gezien op YouTube, waar een meisje van verdrinking werd gered uit een zwembad. Hij hield het hoofd van zijn oma boven waren en liet de badkuip vervolgens leeglopen, zodat ze niet weer kopje onder kon gaan.

Op het moment dat oma niet meer onder water kon belanden, zette Kian het op een rennen naar de buren om hem te komen helpen. Vervolgens werd ook het alarmnummer gebeld. Tegelijk met de ambulance, kwam ook Kian’s moeder thuis aan. “Toen ik aankwam, wist ik meteen dat er iets mis was. Ik zag Kian voor het huis zitten, hij vertelde dat hij op de ambulance aan het wachten was”, vertelt moeder Hailey Davies aan Wales Online.

Geen paniek

Veel mensen zouden niet weten wat ze in zo’n situatie moeten doen, vervolgt ze. “Dat hij alleen was en niet in paniek is geraakt, is geweldig. Ik zeg altijd tegen hem dat hij eens van het internet af moet, maar dankzij het internet wist hij wat hij moest doen.”

Oma Jones ligt op het moment in het ziekenhuis om te herstellen van de toeval. Volgens doktoren had het veel slechter af kunnen lopen als de kleine held geen actie had ondernomen.