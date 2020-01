Billie Eilish kondigt waanzinnig leuk nieuws aan

Niemand minder dan Billie Eilish zal de themesong van de volgende ‘James Bond’-film inzingen. Dat is een primeur, want ze is de jongste zangeres ooit die die eer toebedeeld krijgt.

Ze is nog maar net 18 jaar, en toch zal de Amerikaanse zangeres Billie Eilish de themesong van de 25ste ‘James Bond’-film ‘No Time To Die’ schrijven en zingen. Dat maakte ze bekend op sociale media. “Billie heeft een nummer geschreven en zal het ook opnemen voor de 25ste James Bond-film”, klinkt het.

Enorme eer

In een persbericht reageerde ze uitgebreider op het straffe nieuws. “Het voelt gestoord om hier onderdeel van uit te maken. Om een soundtrack te mogen maken voor een film die onderdeel is van zo’n legendarische serie, is een enorme eer. James Bond is de coolste franchise die er bestaat. Ik ben nog altijd in shock”, zei ze.

Adele

Een knappe prestatie, want daarmee is ze de jongste artieste die een Bond-theme opnam. En zo volgt de populaire zangeres van onder meer ‘Bad guy’ en ‘Bury a friend’ andere kleppers op zoals Shirley Bassey, Paul McCartney, Tina Turner, Adele en Sam Smith.

‘No Time To Die’ komt uit in april. De hoofdrol gaat opnieuw naar Daniel Craig.