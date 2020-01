Failing Forward met Gery Pollet: «Hoogmoed komt voor de val»

Op z’n vijftigste kan Gery Pollet al terugblikken op een prachtige carrière. Hij hielp bij het opstarten van meer dan tien succesvolle bedrijven in de IT-sector, maar zelfs een internetpionier als hem kende onderweg de nodige tegenslagen.

Ben je ooit failliet gegaan?

Gery Pollet: «Nooit volledig, maar mijn twee laatste avonturen zijn wel faliekant afgelopen. Het bekendste is Zapfi, een platform om gratis internet aan te bieden. We hadden al twee miljoen gebruikers, waren actief in tien verschillende landen en hadden 15 miljoen euro opgehaald aan kapitaal. Ondanks dat alles hebben we toch de boeken moeten toedoen.»

Waar liep het fout?

«Ik denk grotendeels hoogmoed. Je hebt al die keren succesvol een bedrijf op de markt gebracht dat je denkt: ‘het zal wel lukken’. Anderzijds zit je ook op den duur in een gouden kooi. We waren zo gefocust op het vergaren van de middelen dat we vergaten na te gaan of we wel over het juiste business model beschikten.»

«We hielden te weinig rekening met de inkomstenstroom en dan is op een bepaald moment het geld op. Investeerders zijn dan niet meer bereid om nog verder geld erin te pompen, moet je mensen buiten zetten én is het einde verhaal. Dat vreet aan je zelfvertrouwen.»

«Raap jezelf op en ga door»

Ondanks de teleurstelling na de faillissementen, bleef Pollet niet bij de pakken zitten. Hij stortte zich op een nieuw project én leidt met Sensinxs nu opnieuw een succesvol bedrijf in de IT-sector.

Hoe maak je de omslag?

«Je kan twee dingen doen. Je kunt in een hoekje zitten kniezen of je kunt proberen lessen te trekken uit het verleden, jezelf oprapen en doorgaan. Ik heb voor de tweede optie gekozen. Ik heb mezelf opgeraapt en in eerste instantie heel goed nagedacht over het juiste business model.»

Hoe verloopt dat denkproces?

«Ik stel mezelf de vraag: ‘Waar zullen mensen bereid zijn om voor te betalen?’. Dan gaan we daarmee aan de slag. Ik probeer nu ook beter op de centen te letten. Je moet altijd in het achterhoofd houden dat de eerste centen niet van investeerders moeten komen, maar van je klanten.»

«Zo ben ik snel met een nieuw project begonnen, opnieuw in dezelfde sector. Met Sensinxs zijn we actief in het ‘internet of medical things’.»