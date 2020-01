Trump verdedigt dood van Iraanse generaal Soleimani op Twitter

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag op Twitter de gerichte moord op de hoogste Iraanse generaal Qassem Soleimani verdedigd, nadat critici twijfelden aan de imminente dreiging die generaal vormde. “De Fake News Media en hun Democratische Partners zijn hard bezig met bepalen of de toekomstige aanval door terrorist Soleimani al dan niet ‘dreigend’ was, en of mijn team in overeenstemming was”, schreef de president. “Het antwoord op beide is een sterke JA. Maar het maakt niet echt uit vanwege zijn vreselijke verleden!”

Trump rechtvaardigde de moord door te zeggen dat Soleimani van plan was aanvallen uit te voeren op Amerikaanse medewerkers. Hij haalde zich echter de kritiek op de hals doordat hij dit op geen enkele manier kon bewijzen.

Zijn administratie kreeg ook kritiek vanwege tegenstrijdige verklaringen over de reden achter de moord. Minister van Defensie Mark Esper zei gisteren dat hij nooit bewijs heeft gezien dat Iran een aanval op vier Amerikaanse ambassades plant, zoals Trump twee dagen eerder had gezegd.

bron: Belga