Puigdemont neemt zetel in Europees Parlement in

Na een maandenlange juridische strijd heeft de vroegere Catalaanse minister-president Carles Puigdemont vanavond in Straatsburg zijn zetel in het Europees Parlement ingenomen. Bij zijn aankomst laakte Puigdemont de afwezigheid van de gevangen verkozene Oriol Junqueras. “Spanje respecteert de rechtsstaat niet meer.” “Indien de Europese Unie echt een ruimte van vrijheden en rechten zou zijn, dan zou Oriol Junqueras vandaag onder ons zijn, want hij heeft dezelfde rechten als wij. Hij heeft één miljoen stemmen gekregen. Maar deze vrijheid wordt niet gerespecteerd”, zo klaagde Puigdemont het lot van zijn vroegere viceminister-president Junqueras aan.

Na het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van 2017 vluchtte Puigdemont naar België om te ontsnappen aan het Spaanse gerecht. Junqueras bleef in het land en werd in oktober vorig jaar tot dertien jaar cel veroordeeld voor opruiing en verduistering van fondsen.

Junqueras, Puigdemont en de eveneens naar België gevluchte Toni Comin werden in mei vorig jaar verkozen tot Europarlementslid, maar ze konden hun zetel niet opnemen omdat Spanje eiste dat ze in eigen land trouw zouden zweren aan de grondwet. In december oordeelde het Europese Hof van Justitie echter dat de drie Catalanen parlementaire immuniteit genoten vanaf de dag van de bekendmaking van hun verkiezing.

Parlementsvoorzitter David Sassoli bevestigde vanavond dat Puigdemont en Comin tot het halfrond zijn toegetreden, en dat het mandaat van Junqueras is beëindigd. Dat gebeurde nadat de Spaanse kiescommissie op 3 januari zijn mandaat introk, en het hooggerechtshof die beslissing bevestigde. Het Spaanse gerecht heeft het parlement intussen ook gevraagd om opheffing van de immuniteit van Puigdemont en Comin.

Puigdemont en Comin, die vooralsnog niet tot een politieke fractie in het halfrond zijn toegetreden, werden vandaag in Straatsburg onthaald door enkele honderden medestanders, zwaaiend met Catalaanse vlaggen. Ook de huidige minister-president Quim Torra was naar de Elzas afgereisd.

bron: Belga