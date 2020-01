Linkse partijen in Israël verenigen zich op eenheidslijst

De Arbeiderspartij van Israël en de linkse partij Meretz hebben hun alliantie aangekondigd met het oog op de verkiezingen van 2 maart. Ze willen zo de rechtse premier Benjamin Netanyahu de pas afsnijden. De voorzitter van de Arbeiderspartij Amir Peretz en Meretz-voorzitter Nitsan Horowitz zullen een eenheidslijst “EMET” (waarheid) presenteren, zo stellen ze in een gezamenlijk persbericht. “Peretz en Horowitz willen de nadruk leggen op de eenheid en op de hoop op verandering in de politiek wanneer na verkiezingen een regering aantreedt die Netanyahu zal opvolgen”, heet het in het persbericht.

Het politieke landschap in Israël is in volle verandering na de drie verkiezingen op een jaar tijd en na het mislukken van de pogingen om een coalitie op de been te brengen van Netanyahu enerzijds en zijn rivaal Benny Gantz anderzijds.

De linkse oppositie verenigt zich nu in de hoop om Netanyahu van de Likoedpartij die al sinds 2009 aan de macht is en geplaagd wordt door rechtszaken in verband met mogelijk corruptie, de pas af te snijden. De Arbeiderspartij en Meretz die respectievelijk 6 en 5 zetels behaalden bij de verkiezingen in september, willen het nu dus samen proberen, ook met het oog op de verkiezingsdrempel die op 3,25 procent van de stemmen ligt.

Bron: Belga