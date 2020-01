Duitsland heeft recordoverschot op begroting

De Duitse staat heeft het voorbije jaar een recordoverschot van 13,5 miljard euro op zijn begroting gerealiseerd. Dat was onder meer te danken aan de zeer lage rente. Het cijfer dat het Duitse ministerie van Financiën maandag bekendmaakte, is wel nog niet definitief. Het vorige record dateert van 2015, met een begrotingsoverschot van 12,1 miljard euro.

Volgens het ministerie is het miljardenoverschot vooral te danken aan de lage rente waartegen Duitsland zich kan (her)financieren. Voor sommige looptijden is de rente zelfs negatief en ontvangt Duitsland dus geld om te lenen.

Het begrotingsoverschot komt in een reserve die na de vluchtelingencrisis werd opgericht en intussen al meer dan 48 miljard euro bedraagt. De Duitse minister van Financiën Olaf Scholz (SPD) stelt voor om de volgende jaren een investeringsoffensief te houden, in infrastructuur, scholen, ziekenhuizen en klimaatmaatregelen.

bron: Belga