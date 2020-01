Crisisvergadering in Barcelona over lot van coach Valverde

Afgelopen nacht is er in de Catalaanse hoofdplaats Barcelona een vergadering gehouden tussen voorzitter Josep Maria Bartomeu, sportief directeur Javier Bordas, CEO Carscar Grau, technisch directeur Eric Abidal en diens assistent Ramon Planes omtrent de toekomst van Ernesto Valverde als coach van FC Barcelona, zo maakte de Barcelonese huiskrant Mundo Deportivo bekend. De vergadering kon pas gisteren starten omdat er gewacht moest worden op de terugkeer van Abidal en Grau uit Qatar, waar het tweetal onderhandeld heeft met clubicoon Xavi omtrent een terugkeer naar Nou Camp. Die gesprekken werden bevestigd, maar de voormalige middenvelder zou zich eerst nog willen concentreren op de Bekerfinale van vrijdag in Qatar met zijn club Al Sadd tegen Al Duhail. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, zou de wereldkampioen van 2010 daarna alsnog kunnen ingaan op het aanbod van zijn oude club, zo melden bronnen aan persbureau Reuters. In juni loopt zijn contract in de Golf sowieso af, net als dat van Valverde in Barcelona.

Mundo Deportivo weet ook dat er vandaag nog een vergadering gepland staat tussen Bartomeu en Valverde, voor de start van de raad van bestuur bij de Catalaanse topclub. Naast Xavi circuleren nog heel wat namen als mogelijke opvolgers: Ronald Koeman liet weten te zijn benaderd om bij de Spaanse landskampioen aan de slag te gaan, maar hij blijft voorlopig bondscoach van het Nederlands elftal. Mauricio Pochettino is vrij sinds zijn ontslag bij Tottenham Hotspur. Quique Setién (ex-Betis) en Gabriel Milito (Estudiantes) zijn de andere kanshebbers. Net als vorig jaar zet de krant Diario Sport dan weer bondscoach Roberto Martinez op de lijst met potentiële opvolgers, net als zijn voormalige assistent Thierry Henry.

De positie van Valverde bij Barça is erg wankel geworden na de verrassende nederlaag tegen Atlético in de halve finales van de Spaanse Supercup. In de competitie wist Barcelona dit seizoen nog niet al te vaak te overtuigen en moeten ze eeuwige rivaal Real Madrid naast zich dulden aan de leiding. Het krediet van Valverde in de Catalaanse hoofdplaats is stilaan opgesoupeerd: eind vorig seizoen stond hij al bijna op straat na de verloren Bekerfinale tegen Valencia en daarnaast worden hem de vroegtijdige uitschakelingen in de Champions League in de voorbije twee seizoenen aangewreven. In 2018 in de kwartfinales tegen AS Roma en vorig jaar tegen Liverpool in de halve finales gingen ze er alsnog uit nadat ze in de heenwedstrijd een uitstekende uitgangspositie bereikt hadden.

bron: Belga