België staat klaar om te helpen in Australië, herhaalt Goffin

Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin (MR) had vandaag een ontmoeting met de Australische ambassadeur in ons land, Justin Brown. Goffin herhaalde dat België beschikbaar blijft om Australië te helpen bij de bestrijding van de hevige bosbranden. Goffin denkt onder meer aan hulp in het domein van dierenverzorging, een voorstel van collega-minister Denis Ducarme. Volgens experten zullen zeker een miljard dieren getroffen worden door de hevige branden in Australië.

Vorige week had premier Sophie Wilmès (MR) de Belgische steun aan Australië al aangeboden.

